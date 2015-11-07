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Кирпичная кладка вместо асфальта в городе Белебей Республики Башкортостан

Автор:
Аноним
Дата публикации:
23:13
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В городе Белебей Республики Башкортостан ремонт покрытия дорог ведётся с помощью кирпича и песка.

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Комментарии (0)

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