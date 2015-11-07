Кирпичная кладка вместо асфальта в городе Белебей Республики Башкортостан

Автор: Аноним Дата публикации: 23:13

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В городе Белебей Республики Башкортостан ремонт покрытия дорог ведётся с помощью кирпича и песка.