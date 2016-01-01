Подготовка арт-объектов к фестивалю "Пасхальный дар"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:14

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Предприятие по производству арт-объектов к фестивалю "Пасхальный дар". Создание с нуля зайцев и птиц для установки на центральных улицах столицы.