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Подготовка арт-объектов к фестивалю "Пасхальный дар"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:14
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Предприятие по производству арт-объектов к фестивалю "Пасхальный дар". Создание с нуля зайцев и птиц для установки на центральных улицах столицы.

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