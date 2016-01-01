В Коврове начался кямочный ремонт дорог

Автор: Дмитрий Дата публикации: 20:32

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Начался новый сезон ремонта дорог. И, как всегда, все начинается по одному и тому же сценарию: подготовительные работы выполняются плохо. Сколько простоят пломбы, положенные на сырую грязь? Правда, сегодня в администрации сообщили, что за такую халтурку могут уменьшить размер оплаты, либо заставят на какой-то другой улице заляпать ямку другу... Однако ж, разве на этой другой улице дорожники будут делать все по технологии?