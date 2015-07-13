Серьзное ДТП с участием трёх иномарок произошло на востоке столицы

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Вечером на улице Монтажная, напротив дома № 9, столкнулись три автомобиля: "Лексус", "Хонда" и "Форд". Как примерно рассказал участник аварии, автомобиль "Лексус" выезжал с прилегающей дороги, а водитель автомобиля "Хонда" не заметил его из-за припаркованного грузового автомобиля, в результате чего "Хонда" на скорости задевает "Лексус", а потом на полном ходу врезается в "Форд". Последние два автомобиля от сильного удара развернуло и они ещё раз столкнулись, к тому же у автомобиля "Хонда", вдобавок, оторвалось одно заднее колесо. В аварии, к счастью никто не пострадал, Скорую помощь не вызывали. Движение на участке затруднено, автомобили обоих направлений лавируют среди разбитых автомобилей: то по одной стороне, то по другой стороне проезжей части. В этом им помогает один из инспекторов ДПС, который с помощью жезла регулирует проезд транспортных средств обоих направлений.