Необычный дорожный знак появился на северо-востоке столицы

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В столице появился необычный дорожный знак: его нет в ПДД, но он есть в реальности. Расположен он на северо-востоке столицы, в районе Марьина Роща, на Октябрьской улице. Необычный знак стоит на двух перекрёстках: с Октябрьским и Лазаревским переулками. Дело в том, что Октябрьская улица имеет одностороннее движение, а указанные перекрёстки не совпадают в прямолинейности. Для проезда перекрёстка водителям предлагается совершить небольшой манёвр с частичным выездом на встречную полосу, чтобы попасть с одной стороны переулка на другую. Как выяснилось, знак был скорректирован после того, как сотрудники ДПС инкриминировали водителям выезд на полосу встречного движения и направляли дела в суд, после чего не один десяток водителей лишились водительских прав. Сотрудники ЦОДД творчески подошли к решению данной проблемы: они взяли и просто доклеили на существующий знак недостающую стрелку. Издали кажется, что знак вполне себе нормальный, но при ближнем рассмотрении видно, что знак самодельный.