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Исторический фасад тропической оранжереи XIX века можно впервые увидеть в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
05.04 23:54
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С 5 апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» можно впервые увидеть исторический фасад Пальмовой оранжереи, построенной в 1891 году. По окончании фестиваля «Тропическая зима» директор сада Алексей Ретеюм распорядился срочно провести в оранжерее масштабную обрезку растений, в результате чего фасад XIX века, прежде густо покрытый лианами, оказался полностью обнажённым и открытым взорам посетителей. Раньше легендарный фасад был всегда закрыт многочисленными растениями: в основном — вечнозелёной лианой под названием тетрастигма. Теперь, впервые в истории, его наконец-то можно детально разглядеть.

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