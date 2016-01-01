Пожар в автосервисе произошёл на Керченской улице в Москве

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Около 23 часов вечера на юго-западе Москвы произошёл серьёзный пожар. На улице Керченская, владение 5 произошёл пожар в автосервисе. К прибытию первых пожарных расчётов происходило открытое горение по всей площади ангара. Площадь загорания составила около 200 кв. метров. Из автосервиса удалось эвакуировать несколько автомобилей. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.