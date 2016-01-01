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Пожар в Москве на улице Керчинская

Автор:
ivan2001
Дата публикации:
05.04 23:45
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На пересечении улицы Керченская и Перекопская на юго-западе столицы в гаражном кооперативе произошел пожар.

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