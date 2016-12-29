Одобрен проект реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 00:07

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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. План ремонтно-строительных работ предусматривает сохранение исторического облика главного фасада здания, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте ведомства. До начала 1980-х годов «Золотой колос» считался одним из самых престижных ресторанов Москвы. До 1954 года заведение носило название «Главный ресторан». В конце 1980-х годов ресторан был закрыт на реконструкцию, однако работы так и не были завершены.