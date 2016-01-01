Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Барнауле выпал снег

В Барнауле выпал снег

Автор:
Natalya Arhipova
Дата публикации:
05:54
  • 14
  • 0

Весна на юге Сибири.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
05.04 19:15 | LaimeLaim
Первый шмель в крокусах на Триумфальной площади
28 0
05.04 08:46 | 12345a
Кемерово замело снегом
22 0
05.04 10:32 | Сергей Лазарев
Неубранный снег мешает пешеходам в Барнауле