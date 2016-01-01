Жители Самары тонут в грязи из-за стройки

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"МРСК Волги" в Самаре проводит ремонт. Во что он вылился для улиц и дорог города - снял на видео местный мобильный репортёр.

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15 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182193

Грязь, разбитые дороги, как следствие - невозможность проезда бригад скорой медицинской помощи и другого спецтранспорта. Вдобавок, траншеи огорожены от проезжей части весьма сомнительным способом. "Полное нарушение техники безопасности!" - сетует автомобилист.При этом в посёлке проживают более 100 семей, более 30 несовершеннолетних детей. По словам мобильного репортёра, жители на протяжении года обращались во все инстанции, но ответа от них, так и не дождались. "Местные власти не реагируют, включая Губернатора Самарской области Меркушкина!" - рассказывает автор видео. "Просим Вас помочь нам!" - пишет мобильный репортёр.