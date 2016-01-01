Лобовое столкновение легковушки с грузовиком произошло на трассе М5 в Челябинской области

Автор: mreportertv Дата публикации: 09:24

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В результате лобового столкновения на трассе М-5 погибли два человека.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182198