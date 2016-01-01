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Лобовое столкновение легковушки с грузовиком произошло на трассе М5 в Челябинской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
09:24
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В результате лобового столкновения на трассе М-5 погибли два человека.

Произошло ДТП в Челябинской области. Водитель легковушки пошел на обгон на крутом повороте – как пишут пользователи, такой маневр в этом месте запрещен. Он не мог вовремя увидеть тяжелую фуру, которая двигалась навстречу, и, как видно на кадрах с видеорегистратора, не успел отреагировать на внезапную опасность.

Грузовик смял иномарку, как игрушку, и отбросил ее на другой автомобиль. Сообщается, что водитель и пассажир легковой машины скончались на месте.
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