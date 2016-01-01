Ростовский водитель устроил на оживлённом проспекте случайный дрифт
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:09
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Ростовский водитель устроил дрифт на оживленном проспекте, случайно дернув за рычаг ручного тормоза.Происшествие снял на видео мобильный репортер. Автомобиль, который буквально летел по улице со скоростью около ста километров в час, развернуло несколько раз.
Всё могло закончиться гораздо печальнее, - пишут пользователи, - однако, по счастливой случайности, в момент происшествия рядом с лихачом на дороге, как сообщается, никого не оказалось.
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