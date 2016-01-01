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Главная  /  Репортажи  /  В Хабаровске кладут асфальт под дождём

В Хабаровске кладут асфальт под дождём

Автор:
Aleksandr.M.
Дата публикации:
12:16
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Ремонт дороги в Хабаровске по новым, мокрым технологиям снял на видео мобильный репортёр. Рабочие стелили асфальт на улице Карла Маркса - во время дождя.


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