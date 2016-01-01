В Челябинской области ямы засыпали землёй (ВИДЕО)

Автор: Евгений Фирулёв Дата публикации: 14:13

6

6 0

Мобильный репортёр из посёлка Красногорский поговорил с рабочими и узнал, почему мужчины засыпают выбоины на дороге землёй.