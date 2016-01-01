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В Челябинской области ямы засыпали землёй (ВИДЕО)

Автор:
Евгений Фирулёв
Дата публикации:
14:13
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Мобильный репортёр из посёлка Красногорский поговорил с рабочими и узнал, почему мужчины засыпают выбоины на дороге землёй.

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