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Тепло в столице способствует распусканию цветов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:59
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В столице в четверг очень тепло. За окном ясная погода, 14 градусов тепла и светит солнце. На газонах появляются цветы.

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