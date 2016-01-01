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Главная  /  Репортажи  /  Момент взрыва у школы в Ростове-на-Дону опубликовали в Сети

Момент взрыва у школы в Ростове-на-Дону опубликовали в Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:08
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В четверг утром в центре Ростова-на-Дону произошёл взрыв. В Сети стали появляться кадры с места ЧП.

Инцидент произошёл на пересечении улицы Социалистической и Нахичеванского переулка. Как видно на этих кадрах с камеры наблюдения, примерно за минуту до взрыва мимо прошёл неизвестный, который оставил на тротуаре небольшой предмет. Им оказалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Сообщается, что он сдетанировал, когда другой житель Ростова-на-Дону поднял опасную находку и попытался проверить её исправность. В результате мужчина оказался в больнице. Как сообщают СМИ, он лишился пальцев на руке и получил травму живота.
А это - кадры, снятые практически сразу после взрыва. Судя по видео, территория огорожена, на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Отмечается, что инцидент произошёл неподалёку от Гимназии №5. Сразу после взрыва, сообщается в СМИ, учебное учреждение оцепили, а занятия отложили.
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