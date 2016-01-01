Четырех взрослых и ребенка спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:24
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Четырех взрослых и ребенка спасли пожарные при возгорании в жилом доме на юго-западе Москвы.
«В жилом доме на бульваре Дмитрия Донского, д. 17, на 13-м этаже произошел пожар на балконе - загорелись личные вещи. В дальнейшем огонь перешел на балконы 14-го и 15-го этажей. В 13:45 возгорание ликвидировано, спасены пять человек, в том числе ребенок. Площадь пожара, по предварительным данным, составила около 3 кв. м», - сказали в ведомстве.
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