Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Четырех взрослых и ребенка спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Четырех взрослых и ребенка спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:24
  • 54
  • 0

Четырех взрослых и ребенка спасли пожарные при возгорании в жилом доме на юго-западе Москвы.


«В жилом доме на бульваре Дмитрия Донского, д. 17, на 13-м этаже произошел пожар на балконе - загорелись личные вещи. В дальнейшем огонь перешел на балконы 14-го и 15-го этажей. В 13:45 возгорание ликвидировано, спасены пять человек, в том числе ребенок. Площадь пожара, по предварительным данным, составила около 3 кв. м», - сказали в ведомстве.
  • 54
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
13:59 | Max_019
Тепло в столице способствует распусканию цветов
85 0
05.04 23:45 | ivan2001
Пожар в Москве на улице Керчинская
36 0
04.04 19:51 | msa133
В подмосковном Фрязине утром сгорел частный дом
21 0
12:30 | LaimeLaim
Первая мать-и-мачеха распустилась на юго-западе столицы
41 0
01.04 17:31 | Вадим Галахов
На Старокачаловской улице 31 марта во время мокровго снега укладывали асфальт