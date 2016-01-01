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Очень тёплая погода пришла в Москву

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:59
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В Москву пришла довольно тёплая апрельская погода. Столбик термометра поднялся до +18. Жители города такой солнечной погодой насладятся всего лишь один день.

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