В Минске из грузовика на ходу выпала корова
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:52
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"Побег" из грузовика запечатлели на дороге в Минске. В роли беглянки оказалась корова - которая "вышла" из кузова машины.Как видно на кадрах, снятых регистратором, дверца большегруза начала медленно подниматься. Автомобилисты стали сигналить водителю большегруза, но тот, судя по видео, не обратил на звуки никакого внимания. Фургон двигался на небольшой скорости, так что корова, упав на асфальт, сразу встала на ноги. Другие автомобили, к счастью. тоже не задели животное.
Сообщается, что сбежавшую корову потом ловили сотрудники МЧС. Уйти ей далеко не удалось - её обнаружили в соседнем от места ЧП дворе.
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