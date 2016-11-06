В Минске из грузовика на ходу выпала корова

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:52

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"Побег" из грузовика запечатлели на дороге в Минске. В роли беглянки оказалась корова - которая "вышла" из кузова машины.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182225