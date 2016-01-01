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Глубокие лужи и ямы образовались в Уфе

Автор:
Prinses
Дата публикации:
18:08
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В Уфе на улице Академика Королева, 4/1 образовалась огромная лужа, под лужой ямы, не пройти - не проехать.

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Комментарии (0)

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