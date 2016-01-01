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Главная  /  Репортажи  /  Плохое состояние моста на трассе М10 Кириши в Новгородской области

Плохое состояние моста на трассе М10 Кириши в Новгородской области

Автор:
Ruslan192
Дата публикации:
18:33
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Разбитый путепровод на дороге М10-Кириши

  • 13
  • 0

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