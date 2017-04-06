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Фура вылетела с трассы М4 "Дон"

Автор:
sergey-hq
Дата публикации:
18:33
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Фура вылетела с трассы М4 "Дон", примерно 100-й км трассы, направление в сторону Москвы. Время 16:15, 06.04.2017.

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