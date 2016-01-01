ДТП на улице Менжинского в СВАО столицы перекрыло одну сторону проезжей части

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На улице Менжинского, напротив дома № 21, столкнулись две иномарки: "Шевроле" и "Ауди". Повреждённые автомобили перекрыли все полосы, поэтому другим транспортным средствам приходилось их объезжать: или справа по обочине, или по встречной полосе, пересекая двойную сплошную. Особенно трудно было автобусам объезжать данное препятствие. Трудности с проездом были до прибытия на место аварии сотрудников ДПС.