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Тысячи людей приняли участие в акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой" на Манежной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:37
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6 апреля с 17 часов Манежная площадь в центре Москвы стала заполнятся людьми, которые пришли принять участие в акции памяти и солидарности в свете последних трагических событий, произошедших в Санкт-Петербурге. К акции присоединились известные российские деятели культуры, такие как певец Александр Маршал, певица Диана Гурцкая, журналист Сергей Доренко, режиссер Федор Бондарчук и другие. Во второй части акции запланирован концерт, лейтмотивом которого, по словам организаторов, станет «сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится». Днем 3 апреля 2017 г. в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга в момент движения поезда от станции «Сенная площадь» до станции «Технологический институт» произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате случившегося погибли 14 человек. Согласно данным Минздрава России, 55 пострадавших остаются в больницах Санкт-Петербурга. Также на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве подчеркнули, что следствие намерено проверить все возможные версии происшествия. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате взрыва. В Санкт-Петербурге был объявлен траур по жертвам теракта.

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