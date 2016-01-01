Автомобили не могут разъехаться на заваленной снегом дороге в Башкортостане
- Автор:
- Юля Максимова
- Дата публикации:
- 08:38
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Рейсовый автобус не может разъехаться с другими автомобилями в Куюргазинском районе Республики Башкортостан, уверяет мобильный репортёр. А все потому, что вместо дороги здесь - снежные коридоры, которые обчёсывают бока проезжающих машин, сообщает местный житель.По словам автора видео, дороги здесь просто ужасные. Так, недавно перевернулся молоковоз с водителем - по счастливой случайности, все обошлось. Люди приходят на помощь друг другу: "Сами помогают друг другу, как могут," - рассказывает мобильный репортёр.
А вот районные власти, по словам местного жителя, на помощь не приходят: "До нас району нет дела. Зимой живём, как на Аляске. Избиратель обещал расширить дороги. Но чуда не произошло. Избрали депутата Башавтодора Шибина Юрия Владимировича в Куюргазинский район села Ермолаево...Но он вот так собрал голоса, и ладно," - пишет мобильный репортёр.
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