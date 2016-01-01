6 апреля стал самым тёплым днём в этом году

Автор: tim777 Дата публикации: 19:56

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Шестое апреля может стал самым теплым днем с начала года. Синоптики отмечают, что наступила весна, поэтому с каждым днем в городе будет становиться теплее, как осенью становится холоднее. Столбики термометров поднялись до +13... +15 градусов, что выше климатической нормы. Поспособствовал этому южный ветер, скорость которого составляла 7 метров в секунду. В пятницу тепло сохранится, а к выходным может немного похолодать. В субботу воздух прогреется до +5... +10 градусов, в воскресенье ожидается не выше +1... +6 градусов.