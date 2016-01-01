Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  6 апреля стал самым тёплым днём в этом году

6 апреля стал самым тёплым днём в этом году

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:56
  • 29
  • 0

Шестое апреля может стал самым теплым днем с начала года. Синоптики отмечают, что наступила весна, поэтому с каждым днем в городе будет становиться теплее, как осенью становится холоднее. Столбики термометров поднялись до +13... +15 градусов, что выше климатической нормы. Поспособствовал этому южный ветер, скорость которого составляла 7 метров в секунду. В пятницу тепло сохранится, а к выходным может немного похолодать. В субботу воздух прогреется до +5... +10 градусов, в воскресенье ожидается не выше +1... +6 градусов.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
20:45 | Max_019
С 7 апреля в Москве открываются ярмарки выходного дня
18 0
18:26 | LaimeLaim
Самый тёплый апрельский день