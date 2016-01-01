ТЦ Митино на северо-западе столицы эвакуирован из-за угрозы взрыва

Автор: Стрелец Дата публикации: 21:40

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Около 19 часов в четверг сотрудники интернет-магазина в ТЦ "Митино", расположенного на северо-западе Москвы на улице Митинской, обнаружили подозрительную коробку, которая была приоткрыта и из неё что-то торчало. Сотрудники и покупатели торгового центра были полностью эвакуированы, все подходы и подъезды к ТЦ перекрыты.

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143 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182250

На место прибыли оперативные службы города, инженерно-сапёрный отряд, кинологи с собаками. После обследования подозрительной коробки угрозы не обнаружили и персонал торгового цента опять запустили на свои рабочие места.