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Главная  /  Репортажи  /  ТЦ Митино на северо-западе столицы эвакуирован из-за угрозы взрыва

ТЦ Митино на северо-западе столицы эвакуирован из-за угрозы взрыва

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
21:40
  • 143
  • 1

Около 19 часов в четверг сотрудники интернет-магазина в ТЦ "Митино", расположенного на северо-западе Москвы на улице Митинской, обнаружили подозрительную коробку, которая была приоткрыта и из неё что-то торчало. Сотрудники и покупатели торгового центра были полностью эвакуированы, все подходы и подъезды к ТЦ перекрыты.

На место прибыли оперативные службы города, инженерно-сапёрный отряд, кинологи с собаками. После обследования подозрительной коробки угрозы не обнаружили и персонал торгового цента опять запустили на свои рабочие места.

  • 143
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    22:33
    АГН в 22:13: http://www.mskagency.ru/materials/2654272
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