В Раменском районе Подмосковья подмыло железнодорожный мост

Автор: denis947 Дата публикации: 21:53

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В Раменском районе Московской области в районе деревни Хрипань и одноимменной ж/д платформы Казанского направления на пересечении с Егорьевским шоссе подмыло железнодорожную насыпь. Произошло частичное разрушение железнодорожного моста через речку Хрипань. Движение электропоездов из Москвы по одному из пути было в срочном порядке остановлено. Часть вечерних электричек до Куровской были отменены. Ддя пассажиров организовали компенсационные автобусы от платформы Люберцы. На месте происшествия работают десятки железнодорожников и аварийно-восстановительные бригады.