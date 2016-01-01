В Москве реконструируют семь кинотеатров советской постройки

Автор: Uwis Дата публикации: 22:35

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Московские кинотеатры «Аврора», «Рассвет», «Высота», «Янтарь», «Алмаз», «Прага» и «Солнцево» реконструируют: их превратят в многофункциональные общественные центры, где треть площади отведут под современные мультиплексы, а в остальной части расположатся торговые галереи, кафе и рестораны. В ходе работ площадь кинотеатров увеличится, в высоту все они будут иметь по три этажа. В основу их архитектурного облика будет положена концепция британской студии Аманды Ливит, согласно которой все здания получат остекленное фойе, плавные линии фасадов и облицовку в виде глазурованных керамических панелей.