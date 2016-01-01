Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Более 120 переездов отремонтируют на Московской железной дороге до конца года

Более 120 переездов отремонтируют на Московской железной дороге до конца года

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:39
  • 15
  • 0

Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги до конца текущего года отремонтируют 121 железнодорожный переезд. Самый большой объем запланирован в Московской области — 53 железнодорожных переезда, на пяти из которых проведут капитальный ремонт. Работы будут направлены на повышение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта и будут проводиться в период специальных технологических "окон" .

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
06.04 23:38 | sid911
Тараканы в ресторане "Грабли" в Центральном детском магазине на Лубянке