Более 120 переездов отремонтируют на Московской железной дороге до конца года

Автор: Uwis Дата публикации: 00:39

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Сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги до конца текущего года отремонтируют 121 железнодорожный переезд. Самый большой объем запланирован в Московской области — 53 железнодорожных переезда, на пяти из которых проведут капитальный ремонт. Работы будут направлены на повышение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта и будут проводиться в период специальных технологических "окон" .