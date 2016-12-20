Пожар в городе Пугачёве Саратовской области

Автор: Андрей Дата публикации: 00:34

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В г Пугачев Саратовской области в 23:00 в районе рынка произошло возгорание парикмахерской, продуктового магазина и жилого дома. На месте работали все службы: мед помощь ,МЧС, полиция, пожарные. По словам жителя, живущего недалеко, жильцы дома не пострадали. Здания пострадали очень сильно. Причины возгорания пока остались неизвестны. Здание парикмахерской и прод магазина были под одной крышей. Жилой домик так же находился плотно к зданию магазина. Полиция не подпускала близко зевак, поэтому съемку пришлось прекратить.