Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Саратовской области старое кладбище стёрли с лица земли

В Саратовской области старое кладбище стёрли с лица земли

Автор:
TATI
Дата публикации:
15:55
  • 16
  • 0

Мобильный репортёр из Саратовской области обнаружил в городе Ртищево старинное кладбище, в районе между военным городком и вагонном депо, попросту стёртое с лица земли. По словам местного жителя, на месте захоронений построен частично военный городок.

Местами ещё попадаются остатки ограждений могил, остатки памятников. Видны места захоронений в виде провалов грунта в земле. Со слов старожилов, это кладбище примерно служило с 1930 и по 1950 год. В годы Великой Отечественной войны здесь хоронили умерших от ран воинов в госпиталях города Ртищево в 1941—1945 годах. 1685 ЭГ, 5133 ЭГ, 387 ЭГ «Полтавский», а также умерших воинов, снятых с эшелонов.

Ещё имеется Братская могила находится в городе Ртищево на территории войсковой части № 62540 Краснодарского ВВАУЛ. В братской могиле похоронен лётчик Д. И. Седых, погибший 3 мая 1951 года при исполнении служебных обязанностей.
  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
05.03 18:23 | Uwis
Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата и к могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены
41 2
09:33 | Аноним
Большие ямы на дорогах Аркаданского района Саратовской области
43 0
12.01 09:09 | Automak
3D-панорама «Москва. Сорок первый. Контрнаступление» на ВДНХ
35 0
20.03 23:10 | pavel070788
Незаконное расширение кладбища в селе Хамышки Республики Адыгея
144 0
04.04 08:30 | TATI
В Ртищево мощная молния попала в трансформаторную подстанцию