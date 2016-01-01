В Саратовской области старое кладбище стёрли с лица земли

Автор: TATI Дата публикации: 15:55

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Мобильный репортёр из Саратовской области обнаружил в городе Ртищево старинное кладбище, в районе между военным городком и вагонном депо, попросту стёртое с лица земли. По словам местного жителя, на месте захоронений построен частично военный городок.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182256

Местами ещё попадаются остатки ограждений могил, остатки памятников. Видны места захоронений в виде провалов грунта в земле. Со слов старожилов, это кладбище примерно служило с 1930 и по 1950 год. В годы Великой Отечественной войны здесь хоронили умерших от ран воинов в госпиталях города Ртищево в 1941—1945 годах. 1685 ЭГ, 5133 ЭГ, 387 ЭГ «Полтавский», а также умерших воинов, снятых с эшелонов.Ещё имеется Братская могила находится в городе Ртищево на территории войсковой части № 62540 Краснодарского ВВАУЛ. В братской могиле похоронен лётчик Д. И. Седых, погибший 3 мая 1951 года при исполнении служебных обязанностей.