Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тигр в торговом центре в Петрозаводске Республики Карелия

Тигр в торговом центре в Петрозаводске Республики Карелия

Автор:
Mr.blackmen87
Дата публикации:
02:34
  • 13
  • 0

Средь белого дня в торговом центре "Лотос Плаза" в столице Карелии городе Петрозаводске встретился ТИГР, идущий на поводке. По всей видимости не я один был удивлён, так, как вокруг было очень много людей с включёнными камерами на мобильных телефонах. Дети и взрослые с интересом наблюдали за происходящим. И мы с детьми тоже присоединились к прогулке. Оказалось, что это дрессировщик из приезжего цирка-шапито, а тигрёнка зовут Катя.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
23.03 11:15 | MolyBloom
Разбитые дороги в городе Петрозаводск
31 0
21.03 14:56 | Александр ...
Дороги города Петрозаводска спустя 6 месяцев после завершения ремонта
123 0
28.10.2016 12:24 | mreportertv
«Медведь» и «тигр» катались на лыжах по заснеженным улицам Новосибирска