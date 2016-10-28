Тигр в торговом центре в Петрозаводске Республики Карелия

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Средь белого дня в торговом центре "Лотос Плаза" в столице Карелии городе Петрозаводске встретился ТИГР, идущий на поводке. По всей видимости не я один был удивлён, так, как вокруг было очень много людей с включёнными камерами на мобильных телефонах. Дети и взрослые с интересом наблюдали за происходящим. И мы с детьми тоже присоединились к прогулке. Оказалось, что это дрессировщик из приезжего цирка-шапито, а тигрёнка зовут Катя.