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Незаконное задержание депутата Совета Депутатов Лефортово Александры Андреевой на востоке Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
05:35
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Встреча депутата Александры Андреевой с жителями по вопросу планов мэрии по сносу конструктивистского поселка Дангауэровка у м. Авиамоторная - памятника архитектуры закончилась незаконным задержанием. Она рассказывала жителям о законе о реновации. О том, что их хотят принудительно выселить в бетонные коробки на выселках, метр в метр, в том числе жителей коммуналок, в дома, построенные без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических и других норм. Через несколько минут после начала встречи, как рассказала Александра, предполагая, что с подачи депутатов Единой России, на встречу пришли сотрудники полиции. "Люди в форме, не предъявив никаких удостоверений хватают меня и волокут в свою машину". Вместе с ней они почему-то хватают Андрея Чивикова, районного активиста, который вообще не говорил ни одного слова - он просто стоял рядом. Андрея швыряют на землю, наступают коленом на горло и надевают наручники. В отделении полиции Лефортово Александру и Андрея продержали почти четыре часа. Все неравнодушные друзья и соратники Александры пришли в ОВД, чтобы поддержать пострадавших от незаконного задержания. Многие были свидетелями данного беззакония и написали свои заявления. После освобождения Александра Андреева проехала в травмпункт, где зафиксировала синяки и ушибы, нанесённые ей сотрудниками полиции. Все здравомыслящие люди требуют провести тщательное расследование согласно Административному и Уголовному кодексам Российской Федерации и публичного наказания должностных лиц, ответственных за нарушение Закона.

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