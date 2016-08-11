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Большие ямы на дорогах Аркаданского района Саратовской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:33
  • 3
  • 1

Большие ямы на дорогах Аркаданского района Саратовской области.

  • 3
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    11.08.2016 07:14
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, дату съемки видео.
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