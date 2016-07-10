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Участок земли в Ставропольском крае скоро превратится в болото

Автор:
Karoshka
Дата публикации:
09:00
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Проблема с землей на хуторе Вязники волнует жителей города Михайловск Ставропольского края. Они опасаются, что их участок земли на улице Первомайской скоро превратится в болото. На кадрах - люди пытаются посадить картофель.

Проблема заключается в том, что на территории нет никаких сливных сооружений. А причина, по словам местных жителей, в том, что при строительстве базы "Роснефть", расположенной рядом, закрыли все сливные каналы. "Раньше они были, и таких проблем не было," - уверяют люди.

По словам мобильного репортёра, жители обращались к "Роснефти", те обещали решить проблему. Но, как видно на кадрах, не решили. Письменные обращения жителей к администрации сельсовета игнорируются уже несколько лет. Сообщает мобильный репортёр.
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