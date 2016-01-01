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Главная  /  Репортажи  /  В 47-ми этажном жилом доме на юге Москвы произошел пожар

В 47-ми этажном жилом доме на юге Москвы произошел пожар

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:06
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На юге Москвы в небоскребе произошел пожар. В 8 часов утра на пульт 101 поступило сообщение о возгорании в высотном жилом доме ЖК "Загорье", по адресу: ул. Михневская, д. 8. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что происходит возгорание в подвальном помещении самого высокого 47-ми этажного корпуса здания. Из подвала шел черный дым. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев очаг возгорания был обнаружен и быстро ликвидирован. Происходило возгорание пластика и мусора на площади 2 кв. метра. С первых этажей дома из-за задымления были эвакуированы работники и жильцы дома, никто не пострадал. Пожарно-спасательные подразделения, кроме одной пожарной машины, не смогли проехать к высотному зданию из-за узких проездов во всем жилом комплексе.

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