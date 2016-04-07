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Главная  /  Репортажи  /  В Непале самец носорога навел переполох

В Непале самец носорога навел переполох

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:35
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В одном из заповедников Непала навёл переполох самец носорога. Его решили выпустить в дикую природу, однако животное свободе почему-то не обрадовалось. И атаковало сотрудников парка.

Сначала пыталось забодать служебный грузовик. А затем набросилось на слонов, которые служат местным экологам транспортным средством. В общем, буянил носорог довольно долго и увлечённо. Но, в конце концов, как видно на кадрах, всё-таки скрылся в лесной чаще.

Сообщается, что там его уже поджидают несколько самок: есть надежда на то, что эта группа увеличит популяцию, пострадавшую в результате действий браконьеров.
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