В Непале самец носорога навел переполох
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:35
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В одном из заповедников Непала навёл переполох самец носорога. Его решили выпустить в дикую природу, однако животное свободе почему-то не обрадовалось. И атаковало сотрудников парка.Сначала пыталось забодать служебный грузовик. А затем набросилось на слонов, которые служат местным экологам транспортным средством. В общем, буянил носорог довольно долго и увлечённо. Но, в конце концов, как видно на кадрах, всё-таки скрылся в лесной чаще.
Сообщается, что там его уже поджидают несколько самок: есть надежда на то, что эта группа увеличит популяцию, пострадавшую в результате действий браконьеров.
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