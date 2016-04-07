В Непале самец носорога навел переполох

Автор: mreportertv Дата публикации: 10:35

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В одном из заповедников Непала навёл переполох самец носорога. Его решили выпустить в дикую природу, однако животное свободе почему-то не обрадовалось. И атаковало сотрудников парка.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182272