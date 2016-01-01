Пасмурное утро в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:47

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Пасмурная погода в Москве. В некоторых районах города прошёл небольшой дождь. Небо затянуто облаками. Столбик термометра поднялся до +10.