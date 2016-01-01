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Грузовик протаранил более десятка автомобилей в Бразилии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:50
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Эти кадры из Бразилии, где произошло крупное - и весьма странное - ДТП.

Водитель грузовика на полном ходу протаранил с десяток легковушек, стоявших в пробке. Некоторые спихнул на соседнюю полосу - где они врезались в другие фуры. А некоторые - вообще выкинул за пределы проезжей части. Одна - даже несколько раз перевернулась.

Выглядело всё довольно жутко. И, само собой, без пострадавших не обошлось. Сообщается, что семеро - попали в больницы. Что касается шофёра - то он оказался абсолютно трезвым. По его словам, причина аварии - отказавшие тормоза.
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