Грузовик протаранил более десятка автомобилей в Бразилии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:50
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Водитель грузовика на полном ходу протаранил с десяток легковушек, стоявших в пробке. Некоторые спихнул на соседнюю полосу - где они врезались в другие фуры. А некоторые - вообще выкинул за пределы проезжей части. Одна - даже несколько раз перевернулась.
Выглядело всё довольно жутко. И, само собой, без пострадавших не обошлось. Сообщается, что семеро - попали в больницы. Что касается шофёра - то он оказался абсолютно трезвым. По его словам, причина аварии - отказавшие тормоза.
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