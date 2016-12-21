Взрыв на нефтяном месторождении на Ямале запечатлела камера наблюдения
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:00
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Сообщается, что во время проведения технических работ на одной из скважин произошел выброс нефтегазоводяной смеси. Раздался мощный взрыв, загорелся автомобиль.
Один из рабочих, которые находились в опасной зоне, погиб на месте, второй получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Обстоятельства аварии, произошедшей 29 марта 2017 года, уточняются.
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