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Главная  /  Репортажи  /  Взрыв на нефтяном месторождении на Ямале запечатлела камера наблюдения

Взрыв на нефтяном месторождении на Ямале запечатлела камера наблюдения

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:00
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Видео взрыва на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком Автономном округе опубликовали в Сети. ЧП удалось снять на камеры наблюдения.

Сообщается, что во время проведения технических работ на одной из скважин произошел выброс нефтегазоводяной смеси. Раздался мощный взрыв, загорелся автомобиль.

Один из рабочих, которые находились в опасной зоне, погиб на месте, второй получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Обстоятельства аварии, произошедшей 29 марта 2017 года, уточняются.
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