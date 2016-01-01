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В Оренбурге асфальт сошёл вместе со снегом

Автор:
Orenpak
Дата публикации:
11:31
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Асфальт сошёл вместе со снегом на улице Томилинской в Оренбурге. По словам мобильного репортёра, всю зимой эту проезжую часть не чистили от сугробов. Результат - налицо и на видео местного мобильного репортёра.

Ужасная колейность, россыпь выбоин - размеров и форм на любой вкус. "Тут даже проехать теперь практически невозможно," - уверяет автомобилист.
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