В Оренбурге асфальт сошёл вместе со снегом

Автор: Orenpak Дата публикации: 11:31

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182277

Асфальт сошёл вместе со снегом на улице Томилинской в Оренбурге. По словам мобильного репортёра, всю зимой эту проезжую часть не чистили от сугробов. Результат - налицо и на видео местного мобильного репортёра.Ужасная колейность, россыпь выбоин - размеров и форм на любой вкус. "Тут даже проехать теперь практически невозможно," - уверяет автомобилист.