Разрушительный торнадо пронёсся по городу Гудмен в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:25
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Особенно преуспел в этом один из местных видеоблоггеров, который, несмотря на риск, подобрался к гигантской воронке на достаточно близкое расстояние - в то время, когда она уже полностью закрыла солнце и погрузила окрестности во тьму, и снял смерч на видео.
А вот так выглядят последствия удара стихии - с высоты птичьего полёта. Точнее - полёта квадрокоптера. На кадрах видно, что повреждены десятки жилых домов, магазинов и других построек. Часть из них - полностью разрушены.
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