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Главная  /  Репортажи  /  Разрушительный торнадо пронёсся по городу Гудмен в США

Разрушительный торнадо пронёсся по городу Гудмен в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:25
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Мощный торнадо прошёлся по американскому городу Гудмен в штате Миссури. Наблюдали за смерчем сотни человек, однако лишь некоторые не побоялись выйти на улицу - с включёнными камерами. Юзеры должны быть им благодарны - ведь опубликованные кадры получились весьма зрелищные.

Особенно преуспел в этом один из местных видеоблоггеров, который, несмотря на риск, подобрался к гигантской воронке на достаточно близкое расстояние - в то время, когда она уже полностью закрыла солнце и погрузила окрестности во тьму, и снял смерч на видео.

А вот так выглядят последствия удара стихии - с высоты птичьего полёта. Точнее - полёта квадрокоптера. На кадрах видно, что повреждены десятки жилых домов, магазинов и других построек. Часть из них - полностью разрушены.
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