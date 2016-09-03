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Главная  /  Репортажи  /  Масштабная акция памяти "Питер, мы с тобой!" прошла в России

Масштабная акция памяти "Питер, мы с тобой!" прошла в России

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:59
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Масштабная акция памяти “Питер мы с тобой” прошла в России. Присоединились сотни городов и посёлков. Например, вот кадры из столицы, где тысячи неравнодушных встретились на Манежной площади. Крупные мероприятия состоялись во Владивостоке, Благовещенске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Воронеже и других региональных центрах. Помимо массовых акций были и совсем небольшие. Как раз о них расскажем подробнее.

Соцсети не остались в стороне и запустили хэштэг #Питермыстобой. Эти кадры сделаны в подмосковном Королёве. Местные жители также почтили память жертв теракта в петербургском метро. А слова солидарности с северной столицей, как видно на фото, - выложили свечами на асфальте.


"Люберцы против террора!" - фото с такими словами сделали жители города в Московской области


Слова поддержки сопровождали и посты, например, из Дагестана. Вечером местная молодёжь зажгла свечи и выстроила их в виде знака метро Санкт-Петербурга.


Эти кадры из Беслана. “Скорбим, Питер” - такой текст выложили свечами рядом со школой №1. Именно эту школу захватили террористы в 2004-м году.


Горели свечи и в других городах Северной Осетии - в том числе во Владикавказе.


Следующие снимки из Мелеуза - Башкирия. В этом городе тоже прошла акция в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.


Количество публикаций с хэштэгом #Питермыстобой насчитывает десятки тысяч. Пользователи выкладывают не только видеозаписи и фотографии с памятных мероприятий, но и оставляют в сети снимки Санкт-Петербурга, сопровождая их словами поддержки.
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