Масштабная акция памяти "Питер, мы с тобой!" прошла в России
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:59
-
- 15
Соцсети не остались в стороне и запустили хэштэг #Питермыстобой. Эти кадры сделаны в подмосковном Королёве. Местные жители также почтили память жертв теракта в петербургском метро. А слова солидарности с северной столицей, как видно на фото, - выложили свечами на асфальте.
"Люберцы против террора!" - фото с такими словами сделали жители города в Московской области
Слова поддержки сопровождали и посты, например, из Дагестана. Вечером местная молодёжь зажгла свечи и выстроила их в виде знака метро Санкт-Петербурга.
Эти кадры из Беслана. “Скорбим, Питер” - такой текст выложили свечами рядом со школой №1. Именно эту школу захватили террористы в 2004-м году.
Горели свечи и в других городах Северной Осетии - в том числе во Владикавказе.
Следующие снимки из Мелеуза - Башкирия. В этом городе тоже прошла акция в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Количество публикаций с хэштэгом #Питермыстобой насчитывает десятки тысяч. Пользователи выкладывают не только видеозаписи и фотографии с памятных мероприятий, но и оставляют в сети снимки Санкт-Петербурга, сопровождая их словами поддержки.
- 15
Комментарии (0)