Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Единственная дорога в селе Пригово Свердловской области превратилась в грязевое месиво

Единственная дорога в селе Пригово Свердловской области превратилась в грязевое месиво

Автор:
Алексей Рахманов
Дата публикации:
12:14
  • 8
  • 0

Улица есть, а дороги и освещения нет. Печальный парадокс существует в селе Пирогово Свердловской области, на улице Крупской.

"Наверное, чтобы это место не казалось Раем, здесь лежит такая дорога," - предполагает мобильный репортёр. По его словам, каждую весну это ложиться серьезным испытанием для местных жителей.

"Скорее бы лето... Летом тут прекрасно и уютно. Верю, что поднимется Россия в своем многоцветии народов, и даже на самой дальней улице будет светло!" - не унывает местный житель.
  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
13:12 | BeliyLev
Автомобиль провалился колесом в колодец в Спасске-Дальнем
17 0
11:31 | Orenpak
В Оренбурге асфальт сошёл вместе со снегом
32 0
08:38 | Юля Максимова
Автомобили не могут разъехаться на заваленной снегом дороге в Башкортостане
31 0
05.04 22:30 | Аноним
Непроходимые пешеходные тротуары в городе Екатеринбурге Свердловской области
43 1
06.04 08:38 | RUS_Samara
Жители Самары тонут в грязи из-за стройки