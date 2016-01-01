Единственная дорога в селе Пригово Свердловской области превратилась в грязевое месиво

Автор: Алексей Рахманов Дата публикации: 12:14

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Улица есть, а дороги и освещения нет. Печальный парадокс существует в селе Пирогово Свердловской области, на улице Крупской.

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182284

"Наверное, чтобы это место не казалось Раем, здесь лежит такая дорога," - предполагает мобильный репортёр. По его словам, каждую весну это ложиться серьезным испытанием для местных жителей."Скорее бы лето... Летом тут прекрасно и уютно. Верю, что поднимется Россия в своем многоцветии народов, и даже на самой дальней улице будет светло!" - не унывает местный житель.