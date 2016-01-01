Единственная дорога в селе Пригово Свердловской области превратилась в грязевое месиво
- Автор:
- Алексей Рахманов
- Дата публикации:
- 12:14
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Улица есть, а дороги и освещения нет. Печальный парадокс существует в селе Пирогово Свердловской области, на улице Крупской."Наверное, чтобы это место не казалось Раем, здесь лежит такая дорога," - предполагает мобильный репортёр. По его словам, каждую весну это ложиться серьезным испытанием для местных жителей.
"Скорее бы лето... Летом тут прекрасно и уютно. Верю, что поднимется Россия в своем многоцветии народов, и даже на самой дальней улице будет светло!" - не унывает местный житель.
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