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Автомобиль провалился колесом в колодец в Спасске-Дальнем

Автор:
BeliyLev
Дата публикации:
13:12
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Инцидент произошёл в самом центре города. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает видео с места ЧП.

У гостиницы "Лотос" при развороте автомобиль провалился в колодец. Люк был открыт, и предупреждающих знаков, по словам автора видео, рядом не стояло.

Примечательно, что в 300 метрах от места Чп находится местная администрация. А дорога идет по краю центральной городской площади. "Лицо нашего города. Добро пожаловать!" - пишет мобильный репортёр.
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