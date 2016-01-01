Автомобиль провалился колесом в колодец в Спасске-Дальнем
- Автор:
- BeliyLev
- Дата публикации:
- 13:12
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Инцидент произошёл в самом центре города. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает видео с места ЧП.У гостиницы "Лотос" при развороте автомобиль провалился в колодец. Люк был открыт, и предупреждающих знаков, по словам автора видео, рядом не стояло.
Примечательно, что в 300 метрах от места Чп находится местная администрация. А дорога идет по краю центральной городской площади. "Лицо нашего города. Добро пожаловать!" - пишет мобильный репортёр.
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