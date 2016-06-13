Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тихая акция проходит около здания Американского посольства в Москве

Тихая акция проходит около здания Американского посольства в Москве

Автор:
Msgard
Дата публикации:
13:00
  • 23
  • 0

Тихий протест проходит около посольства Соединённых Штатов Америки в Москве. Фотографии с места событий прислал мобильный репортёр.

Двое мужчин стоят под окнами здания на Новинском бульваре. "США всемирный палач!", "Политика США - мировая тирания!" - написано на транспарантах в руках у людей. Рядом, как видно на кадрах, дежурят сотрудники полиции.

Акция, по мнению очевидцев, стала реакцией на события в Сирии. Сообщается, что сегодня, 7 апреля, в период с 3:42 до 3:56 по московскому времени из акватории Средиземного моря в районе острова Крит два эсминца ВМС США Porter и Ross нанесли массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс.
  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
13:05 | Sargo
7-я специализированная международная выставка «ЭлектроТранс 2017»
15 0
11:59 | mreportertv
Масштабная акция памяти "Питер, мы с тобой!" прошла в России
20 0
11:25 | mreportertv
Разрушительный торнадо пронёсся по городу Гудмен в США
140 0
13.06.2016 19:23 | LaimeLaim
Возложение цветов на Большом Московрецком мосту к "мемориалу" Бориса Немцова
112 2
04.07.2016 14:05 | Стрелец
Российский блогер Антон Носик прибыл в Пресненский районный суд города Москвы