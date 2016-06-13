Тихая акция проходит около здания Американского посольства в Москве
- Автор:
- Msgard
- Дата публикации:
- 13:00
-
- 23
Тихий протест проходит около посольства Соединённых Штатов Америки в Москве. Фотографии с места событий прислал мобильный репортёр.Двое мужчин стоят под окнами здания на Новинском бульваре. "США всемирный палач!", "Политика США - мировая тирания!" - написано на транспарантах в руках у людей. Рядом, как видно на кадрах, дежурят сотрудники полиции.
Акция, по мнению очевидцев, стала реакцией на события в Сирии. Сообщается, что сегодня, 7 апреля, в период с 3:42 до 3:56 по московскому времени из акватории Средиземного моря в районе острова Крит два эсминца ВМС США Porter и Ross нанесли массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс.
- 23
Комментарии (0)