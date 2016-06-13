Тихая акция проходит около здания Американского посольства в Москве

Автор: Msgard Дата публикации: 13:00

23

23 0

Тихий протест проходит около посольства Соединённых Штатов Америки в Москве. Фотографии с места событий прислал мобильный репортёр.

23

23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182288