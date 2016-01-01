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В Воткинске асфальт кладут в лужи

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:30
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В Воткинске асфальт кладут в лужи. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал свидетелем сомнительного ремонта на улице 1 Мая.

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