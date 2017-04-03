Участок федеральной трассы в Приморье превратился в "направление"

Автор: Аноним Дата публикации: 13:42

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17 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182292

Участок Федеральной трассы Зеленогорск-Приморск начиная с 46 километра Приморского шоссе Выборгского района Ленинградской области прекратил свое существование. Согласно прилагаемым фото- и видеоматериалам это участок перестал быть дорогой и превратился в направление. Как минимум 16 лет на этой проезжей части не было капитального ремонта. Данный участок "направления" не выдерживает ни одной критики. "Росавтодор, ГИБДД, Глава Приморского поселения, здравый смысл - отзовитесь!" -пишут отчаявшиеся жители посёлка Озерки и города Приморск