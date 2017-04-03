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Участок федеральной трассы в Приморье превратился в "направление"

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:42
  • 17
  • 1

Участок Федеральной трассы Зеленогорск-Приморск начиная с 46 километра Приморского шоссе Выборгского района Ленинградской области прекратил свое существование. Согласно прилагаемым фото- и видеоматериалам это участок перестал быть дорогой и превратился в направление. Как минимум 16 лет на этой проезжей части не было капитального ремонта. Данный участок "направления" не выдерживает ни одной критики. "Росавтодор, ГИБДД, Глава Приморского поселения, здравый смысл - отзовитесь!" -пишут отчаявшиеся жители посёлка Озерки и города Приморск

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • zashtik
    14:39
    Прошу модераторов обратить внимание на ошибку в названии репортажа и исправить ее, так как данный участок трассы находится не в Приморье, а в Выборгском районе Ленинградской области.
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